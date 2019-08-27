Заблокировали "мозг" Рады. Парубий пожаловался на СБУ и ГБР

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий заявил, что следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований не дали работникам парламента провести тестирование системы голосования, опечатав ее. Об этом он заявил на брифинге.

По словам новоизбранного нардепа от Евросолидарности, 23 августа 450 работников аппарата Рады собрались в зале парламента, чтоб проверить корректность работы системы голосования. Однако сделать этого не смогли: в помещении работали следователи СБУ и ГБР.

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"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование... в помещение парламента без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда вошли 12 следователей СБУ и ГБР", - рассказал Парубий.

Он отметил, что следователи зашли в компьютерный центр Рады и заблокировали его работу, мотивируя это следственными действиями. При этом, говорит политик, они дали указание силовикам никого из работников аппарата Рады не впускать в зал.

Такие действия, считает Парубий, фактически заблокировали "мозг аппарата Рады" - ее компьютерный центр.

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В ГБР объяснили, что проводили следственные действия из-за введения сенсорной клавиши, которое якобы привело к "неправильной эксплуатации" системы голосования.

Письмо ГБР предоставила LIGA.net пресс-служба спикера.

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