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Кто станет вице-спикером Рады: претендуют три фракции

Кто станет вице-спикером Рады: претендуют три фракции - Фото
Заседание подготовительной депутатской группы (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.08.2019, 15:47

Свои кандидатуры предложат Батькивщина, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За життя

Сегодня стало известно, что на пост вице-спикера Верховной Рады IX созыва будут претендовать три фракции: Батькивщина, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За життя.

О том, что свою кандидатуру вице-спикера будет предлагать ОПЗЖ, сообщил на брифинге нардеп Нестор Шуфрич. "Нами направлено предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива Слуги народа, мы ответили на нее, мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру", - заявил он. Шуфрич сказал, что конкретный кандидат будет представлен после того, как "предложение будет озвучено нашей политической силе", и отказался сообщать, какие кандидатуры уже обсуждались в партии.

О претензиях на пост вице-спикера фракции ЕС сегодня рассказала первый вице-спикер Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко. "Наша партия как оппозиция будет претендовать на должность вице-спикера ВР", - написала Геращенко в Facebook. Также она рассказала о претензиях ЕС на посты глав комитетов Верховной Рады. Ранее на брифинге вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ЕС пока что не подавала своей кандидатуры на пост вице-спикера, поскольку рассчитывает возглавить ряд комитетов.

В свою очередь, о планах фракции Батькивщина выдвинуть своего кандидата в вице-спикеры сообщил агентству Интерфакс-Украина нардеп Андрей Кожемякин. Кожемякин отказался называть фамилию возможного кандидата фракции. "Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно", - сказал он.

Партия Голос отказалась от выдвижения своей кандидатуры на должность вице-спикера.

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