Голос отказался от должности вице-спикера Рады

Ярослав Юрчишин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Святослава Вакарчука Голос отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил пресс-секретарь партии Ярема Дух.

"Информация соответствует действительности", - отметил он.

По словам замглавы Голоса Ярослава Юрчишина, должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции". Его цитирует Интерфакс-Украина.

"Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", - сказал он.

Юрчишин отметил, что на эту должность могут претентовать политические силы, для которых "политическое позиционирование более важно, чем профессиональное".

В то же время он подчеркнул, что Голос бы поборолся за должность первого вице-спикера. Если бы поступили соответствующие предложения. "Достойные кандидатуры у нас есть", - сказал Юрчишин.

Ранее сегодня глава Слуги народа Дмитрий Разумков назвал кандидатуры спикера и первого вице-спикера Рады.

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