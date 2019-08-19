Партия Вакарчука проводит свой «Трускавец» для депутатов: фото

Стратегическая сессия партии Голос (Фото: Facebook Голос)

Партия Голос проводит для своих депутатов и представителей аппарата стратегическую сессию под Киевом. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказал пресс-секретарь партии Ярема Дух.

Он пояснил, что главная цель такого собрания - это выработка стратегии работы в парламенте, в частности - первых шагов депутатов от Голоса. Всего в стратегической сессии принимают участие до трех десятков человек.

"Такое мероприятие - можно сказать, историческое. Потому что впервые собралась вся будущая фракция на такую длинную стратегическую сессию. Перед этим, конечно, были тоже встречи, но они были короткими, по несколько часов. А это впервые для того, чтобы определить, какие у нас приоритетные задачи на короткую и длинную перспективу", - отметил он, добавив, что в Голосе надеются на регулярность подобных встреч.

Информацию о стоимости проведения такой сессии в партии предоставить не смогли, но рассказали, откуда берутся средства на нее. "Что касается цены - не скажу, потому что не знаю. Это частично финансировалось за средства партии, частично - при помощи программы USAID", - сказал спикер Голоса.

Отвечая на вопрос, присутствуют ли на сессии специальные эксперты и наставники, Ярослав Дух подчеркнул, что у Голоса есть свой "партийный университет". "Это Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Юрчишин", - уточнил он.

"Это не было обучение, это стратегическая сессия. Мы нарабатываем механизмы, как работать в Раде, строительство партии - более прикладные вещи", - резюмировал представитель политсилы.

29 июля, в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики (KSE) для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа.

начался В один из дней на тренинге побывал президент Владимир Зеленский.

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