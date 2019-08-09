Голос предлагает Зеленскому своих депутатов в комитеты и Кабмин

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Святослава Вакарчука выступила против квотного принципа назначения руководителей комитетов Верховной Рады. Ключевым должен быть профессионализм нардепов, пишет пресс-служба Голоса.

В партии, которая завела в парламент IX созыва 20 народных депутатов, говорят, что могут предложить "компетентных руководителей нескольких важных направлений".

У Вакарчука утверждают, что их нардепы способны квалифицированно руководить комитетами по вопросам правосудия, нацбезопасности и обороны, экономической политики, медицины, образования, диджитализации, прав человека, реинтеграции временно оккупированных территорий, регламентным комитетом, а также в сфере противодействия коррупции.

"Вместе с тем, мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", - добавил председатель Голоса.

По такому же принципу Голос предлагает подойти и к формированию правительства.

21 июля прошли внеочередные парламентские выборы.

7 августа появились финальные данные, сколько в Раду попадает нардепов от разных партий.

Есть списки депутатов, прошедших в Раду по партийным спискам и по одномандатным округам.

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