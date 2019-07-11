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11.07.2019, 20:59

Прощальная речь Парубия: Это были крутые годы - видео

Прощальная речь Парубия: Это были крутые годы - видео - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Парубий обратился со словами благодарности к народным депутатам накануне последнего заседания

Накануне последнего заседания Верховной Рады восьмого созыва ее председатель Андрей Парубий обратился к народным депутатам с прощальной речью. Видеозапись речи опубликовалана в Facebook Яна Доброносова.

Парубий обратился со словами благодарности к народным депутатам, которые после сегодняшних утреннего, вечернего и внеочередного заседаний вышли сфотографироваться на лестнице парламента и спели гимн Украины.

"Это были крутые годы. Это были реально крутые годы того, что мы сделали. Пройдет время, и история это оценит. Но это невероятные были вещи. И когда я вспоминаю, как мы принимали декоммунизацию, принимали церковные законы, закон о языке, или наши реформы, безвиз... К ним можно по-разному относиться, но это 144 закона ", - сказал Парубий.

Он отметил, что Верховную Раду восьмого созыва сейчас изо всех сил пытаются дискредитировать.

"Но история даст оценку нашей работе. Я могу сказать свою оценку сегодня. Все эти 5 лет, когда мы стояли плечо к плечу, когда мы в воюющей стране творили новую армию... я знаю наверняка: каждый воевал за Украину, за величие Украины, за победу Украины на передовой!", - сказал спикер парламента.

Завтра, 12 июля, состоится последнее пленарное заседание этого состава Верховной Рады.

20 мая президент Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. 23 мая указ вступил в силу. 24 мая в Украине официально стартовала избирательная кампания в Раду.

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Теги: верховная рада, андрей парубий
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