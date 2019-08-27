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Медиарух: Комитет Рады по свободе слова нельзя отдавать Шуфричу

Медиарух: Комитет Рады по свободе слова нельзя отдавать Шуфричу - Фото
Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.08.2019, 22:27

Авторы заявления призвали назначить главой комитета авторитетного медийщика, которому доверяет медиасообщество

Медиарух Медиа по осознанный выбор выступил против назначения председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова представителя партии Оппозиционная платформа - За жизнь. Заявление Медиаруха обнародовано на Детектор медиа.

"Лидеры и члены этой политической силы не раз были замечены в использовании контролируемых ими медиа для манипуляций общественным мнением и пропаганды, в частности пророссийской. Так, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, как известно, последовательно продвигает в Украине интересы страны-агрессора, в частности посредством манипуляций и цензуры в фактически подконтрольных ему СМИ, о чем свидетельствуют многочисленные мониторинги медийных общественных организаций", - говорится в сообщении.

Медиарух отмечает, что мониторинг общественной организации Детектор медиа регулярно показывает, что программы 112 Украина, NewsOne и ZIK, принадлежащих представителю ОПЗЖ Тарасу Козаку, распространяют "пропагандистские месседжи", которые звучат в российских прокремлевских СМИ.

"Эти же телеканалы стали разносчиками языка вражды и гендерных стереотипов, а также прибегают к грубым манипуляциям темой защиты свободы слова", - говорится в заявлении.

Медиарух призвал вновь избранные партии не допустить председательства в комитете свободы слова представителя ОПЗЖ. 

"Призываем другие фракции выдвинуть, а фракцию Слуга народа - поддержать назначение на должность председателя комитета авторитетного медийщика, которому доверяет медиасообщество", - говорится в сообщении.

  • Сегодня подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов.
  • По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
  • За назначение председателей комитетов вновь избранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады. Ближайшее такое заседание состоится 29 августа.

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