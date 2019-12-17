КСУ разрешил уменьшить количество депутатов Рады до 300

Конституционный cуд разрешил уменьшить количество депутатов Верховной Рады, предоставив вывод, в соответствии с которым уменьшение конституционного состава парламента c 450 депутатов до 300 не противоречит Конституции. Об этом говорится на официальном сайте суда.
Суд также признал соответствующим Конституции установление выборов депутатов парламента по пропорциональной системе.
КСУ проанализировал законопроект №1017 об изменениях в соответствующие статьи 76 и 77 Конституции и пришел к выводу, что:
не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, соответствуют требованиям части первой статьи 157 Конституции. В заключении также отмечается, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции, статьи 158 Конституции.
Вместе с тем КСУ сделал ряд оговорок для учета Радой при дальнейшей работе над законопроектом.
Читайте также: Надо ли сокращать депутатский корпус?