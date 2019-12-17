КСУ разрешил уменьшить количество депутатов Рады до 300

Конституционный суд Украины (Фото: LIGA.net)

Конституционный cуд разрешил уменьшить количество депутатов Верховной Рады, предоставив вывод, в соответствии с которым уменьшение конституционного состава парламента c 450 депутатов до 300 не противоречит Конституции. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Суд также признал соответствующим Конституции установление выборов депутатов парламента по пропорциональной системе.

КСУ проанализировал законопроект №1017 об изменениях в соответствующие статьи 76 и 77 Конституции и пришел к выводу, что:

Предлагаемое уменьшение конституционного состава Рады; Изъятие из текста статьи 76 Конституции положения "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования"; Установление для кандидатов в депутаты таких требований, как постоянное проживание в Украине не менее последних пяти лет и владение государственным языком; Замена слов "не может быть избранным в Верховную Раду Украины" словами "не может быть народным депутатом Украины"; Закрепление пропорциональной избирательной системы для избрания Рады; Дополнение раздела XV "Переходные положения" Конституции пунктом 17

не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, соответствуют требованиям части первой статьи 157 Конституции. В заключении также отмечается, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции, статьи 158 Конституции.

Вместе с тем КСУ сделал ряд оговорок для учета Радой при дальнейшей работе над законопроектом.

Законопроект №1017 был подан президентом Владимиром Зеленским в парламент 28 августа как неотложный.

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