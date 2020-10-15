Свободная экономическая зона на Донбассе. Зеленский назвал второй вопрос на 25 октября

Второй вопрос, который зададут украинцам в день местных выборов по инициативе президента Владимира Зеленского, будет о создании свободной экономической зоне на Донбассе. Об этом Зеленский рассказал в видеообращении сегодня, 15 октября.

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"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" – спросил Зеленский украинцев.

В Офисе президента напомнили, что общенациональный опрос, в отличие от референдума, не имеет прямых юридических последствий.