Свободная экономическая зона на Донбассе. Зеленский назвал второй вопрос на 25 октября

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Президент хочет знать, поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе

Второй вопрос, который зададут украинцам в день местных выборов по инициативе президента Владимира Зеленского, будет о создании свободной экономической зоне на Донбассе. Об этом Зеленский рассказал в видеообращении сегодня, 15 октября.

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"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" – спросил Зеленский украинцев.

В Офисе президента напомнили, что общенациональный опрос, в отличие от референдума, не имеет прямых юридических последствий.

  • 24 сентября 2020 года создать на Донбассе свободную экономическую зону предложил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
  • 3 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов", не уточнив какие. Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан.
  • В Слуге народа заверили: анонсированный Зеленским опрос пройдет без участия ЦИК.
  • Замглавы Верховной Рады и нардеп от СН Руслан Стефанчук заявил, что анонсированный Зеленским опрос является "пробником референдума".
  • Вчера Зеленский назвал первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, опрос, местные выборы, свободная экономическая зона
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