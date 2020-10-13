В Слуге народа заверили: анонсированный Зеленским опрос пройдет без участия ЦИК

Нардеп Евгения Кравчук подчеркнула, что опрос в день местных выборов пройдет вне избирательных участков

Опрос избирателей в день местных выборов, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, не будет оплачен из государственного бюджета и пройдет без привлечения Центральной избирательной комиссии. Об этом в эфире канала Украина 24 рассказала нардеп из фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кравчук подчеркнула, что законодательство о проведении ЦИК опросов не было принято в Раде. Поэтому анонсированный Зеленским опрос будут организовывать волонтеры и, возможно, какие-то социологические службы.

Нардеп подчеркнула, что опрос будет проводиться не на территории избирательных участков.

Местные выборы состоятся 25 октября.

3 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ЦИК может проводить соцопросы параллельно с выборами в качестве "избирательного эксперимента".

Сегодня, 13 октября, Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы пять важных вопросов.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.