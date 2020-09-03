Арахамия: норма о соцопросах на выборах – не попытка провести референдум о Донбассе

Глава фракции Слуга народа заявил, что ЦИК может проводить избирательные эксперименты, отдельная норма о проведении соцопросов не нужна

Центральная избирательная комиссия имеет возможность проводить избирательные эксперименты, отдельная норма о проведении соцопросов одновременно с выборами не нужна, но все это не связано с попыткой провести референдум о выборах в ОРДЛО. Об этом заявил сегодня журналистам глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Ранее фракция Голос заявила, что власть пыталась ввести в избирательный кодекс норму о праве ЦИК проводить опросы населения одновременно с выборами, якобы для того, чтобы провести "референдум" об особом статусе Донбасса. Норма была отклонена профильным комитетом, а законопроект об изменениях в избирательном законодательстве Рада отклонила в целом.

По словам Арахамии, есть выводы научного управления, где говорится – такая норма не нужна, по действующему законодательству ЦИК может проводить избирательные эксперименты.

Смысл таких экспериментов Арахамия объяснил подготовкой ЦИК к проведению референдумов после того, как о них будут приняты законы. "Чтобы не было, что мы почти год принимали и разрабатывали законы (о народовластии - ред.), а затем ЦИК еще будет год разрабатывать порядок и тренироваться как это делать", – пояснил нардеп.

Арахамия заверил, что такие эксперименты не имеют отношения к проведению выборов на территории ОРДЛО или в Крыму. "Просто кто-то нашел здесь удобную "зраду", чтобы не двигать этот процесс, и начали на это давить", – заявил он.

Также Арахамия анонсировал внесение в парламент законопроекта о региональных референдумах.

В декабре 2019 года Рада приняла новый избирательный кодекс.

15 июля Рада приняла постановление о проведении 25 октября местных выборов.

Денис Юдин

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