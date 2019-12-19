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Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс: что это значит

Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс: что это значит - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
19.12.2019, 13:41

Мажоритарная часть голосования за депутатов Рады отменена

Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с учетом поправок президента Владимира Зеленского.

"За" проголосовали 330 депутатов, "против" - 2, воздержались - 10.

Голосование по фракциям:

Кодекс отменяет голосование за нардепов по одномандатным округам. Депутатов Рады теперь будут выбирать только по пропорциональной системе.

Выборы будут проходить в 27 избирательных регионах, которые преимущественно совпадают с границами областей. Исключениями станут Киев (куда относится также заграничный округ) и Днепропетровская область, где будут созданы по два избирательных округа. Херсонская область будет объединена с Крымом и Севастополем в Южный избирательный округ.

Партии будут подавать общенациональный список кандидатов, не более 450. Первые девять кандидатов будут оставаться только в этом списке, а остальные должны быть распределены по 27 региональным спискам (от пяти до 17 кандидатов).

При формировании партийных списков партии будут обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

В избирательном бюллетене можно будет проголосовать за региональный список партии в целом и поддержать конкретного депутата из этого списка (не обязательно).

От каждой партии, получившей 5% и больше голосов избирателей, в Раду попадают первые девять кандидатов в общегосударственном списке, остальные места распределяются по пропорциональной системе между региональными списками. Очередность кандидатов в списке будет определяться количеством голосов избирателей, поданных за конкретного кандидата.

При этом в начало регионального списка попадают те кандидаты, что набрали не меньше 25% от размера избирательной квоты (числа голосов, достаточного для получения одного мандата в Раде). Депутаты, набравшие меньшее количество голосов, идут в списке в той очередности, в какой были поданы партией.

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верховная рада избирательный кодекс
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