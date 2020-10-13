"25 октября задам тебе пять вопросов". Зеленский интригует – записал к выборам новый ролик

Одновременно с местными выборами 25 октября будет проведен опрос избирателей. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам президента, избирателям будут заданы пять вопросов. Какие именно, Зеленский обещал сообщить позже.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улицах, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас никогда раньше не спрашивали", – заявил президент.