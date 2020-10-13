Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

После долгого перерыва президент обратился к украинцам c новым роликом. Пообещал на выборах задать пять неких вопросов, но не сказал, о чем

Одновременно с местными выборами 25 октября будет проведен опрос избирателей. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам президента, избирателям будут заданы пять вопросов. Какие именно, Зеленский обещал сообщить позже.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улицах, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас никогда раньше не спрашивали", – заявил президент.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы, опрос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"25 октября задам тебе пять вопросов". Зеленский интригует – записал к выборам новый ролик
"25 октября задам тебе пять вопросов". Зеленский интригует – записал к выборам новый ролик
Топ-матч. Украина – Испания: где и когда смотреть игру Лиги наций УЕФА
Топ-матч. Украина – Испания: где и когда смотреть игру Лиги наций УЕФА
Колоссальное гравитационное притяжение черной дыры разорвало звезду на "спагетти" – видео
Колоссальное гравитационное притяжение черной дыры разорвало звезду на "спагетти" – видео
Экономика У Зеленского одобрили повышение в разы штрафов для бизнеса за нарушение карантина
Война против ДТЭК, звонок Коломойского и дорогой зеленый тариф. Интервью с Андреем Герусом
ТЭК Война против ДТЭК, звонок Коломойского и дорогой зеленый тариф. Интервью с Андреем Герусом
Тигипко подал в НБУ документы на покупку Проминвестбанка
Тигипко подал в НБУ документы на покупку Проминвестбанка
Популярное
фото/видео
"25 октября задам тебе пять вопросов". Зеленский интригует – записал к выборам новый ролик
"25 октября задам тебе пять вопросов". Зеленский интригует – записал к выборам новый ролик
Топ-матч. Украина – Испания: где и когда смотреть игру Лиги наций УЕФА
Топ-матч. Украина – Испания: где и когда смотреть игру Лиги наций УЕФА 09:19
Колоссальное гравитационное притяжение черной дыры разорвало звезду на "спагетти" – видео
Колоссальное гравитационное притяжение черной дыры разорвало звезду на "спагетти" – видео 07:59
Ракета Безоса унесет в космос необычный научный груз и быстро вернется назад – трансляция
Ракета Безоса унесет в космос необычный научный груз и быстро вернется назад – трансляция 00:52
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 