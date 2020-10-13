Стефанчук: Опрос от Зеленского на выборах – это пробник референдума

Некоторые вопросы, которые задут украинцам во время анонсированного опроса, могут быть позже вынесены на референдум, считает замглавы Верховной Рады

Анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос, который должен пройти во время местных выборов 25 октября, является "пробником референдума". Об этом в эфире Украина 24 заявил замглавы Верховной Рады и нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук.

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"Это такой, знаете, пробник референдума, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, какая позиция по этим вопросам", – сказал он.

Стефанчук не исключает, что некоторые из вопросов, которые будут обсуждены 25 октября, в дальнейшем "могут быть инициированы в порядке референдума". Он сказал, что уже знает список этих вопросов, но назвать их должен сам Зеленский.

Политик также считает, что проведение опроса не является нарушением выборного законодательства, поскольку будет проводиться отдельно от выборов. "Это не законодательно определенная процедура", – подчеркнул Стефанчук.

3 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ЦИК может проводить соцопросы параллельно с выборами в качестве "избирательного эксперимента".

Сегодня, 13 октября, Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов", не уточнив какие. Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан.

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Марк Сировой

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