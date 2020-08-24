Кравчук: Большинство жителей Донбасса хотят быть в Украине автономией, чтобы общаться с РФ

Глава украинской делегации в Минске Кравчук считает, что Донбассу можно дать особую систему местного самоуправления

Большинство жителей Донбасса, считает глава делегации Украины в минской группе Леонид Кравчук, хотят вернуться в состав Украины на условиях автономии и "иметь возможность общаться с Россией". Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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"Большинство — нет (не хотят вернуться Украину, — ред.), я знаю. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть нельзя сказать, что совсем не хотят жить на этой земле. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но и иметь возможность общаться с Россией", — сказал он.

На уточняющий вопрос, значит ли это особый статус, он ответил: "Да". При этом подчеркнул, что главной границей компромисса является суверенитет и независимость Украины. Также, по его словам, Украина готова пока говорить лишь с гражданским обществом ОРДЛО, но не ставит задачу вступать в переговоры с боевиками, "людьми, которые стреляют, убивают и прислуживают Кремлю".

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"Что касается самого статуса. Можно статус Донбасса, но можно сказать и так: особая система управления местного самоуправления на Донбассе. Мы как бы даем особые права, свободы и так далее. Абсолютно (я готов к этому, — ред.)", — добавил он.

Также Кравчук предлагает дать целым Донецкой и Луганской областям свободную экономическую зону, в которой "совершенно по-разному работают управление, доходы, инвестиции".

30 июля первого президента Украины Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.

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Марк Сировой

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