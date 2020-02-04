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Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300

Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
04.02.2020, 13:11

Изменения в Конституцию поддержали 236 нардепов, для окончательного принятия понадобится не меньше 300 голосов

Верховная Рада предварительно утвердила изменения в Конституцию, которые сократят количество депутатов парламента до 300 человек.

"За" проголосовали 236 нардепов, "против" - 40, воздержались - 86.

Законопроект поддержали фракции Слуга народа (197 голосов) и ОПЗЖ (35 голосов), а также четыре внефракционных депутата.

Законопроект предполагает изменения в 76 и 77 статьи Конституции. Если он будет одобрен конституционным большинством в 300 голосов, количество депутатов в Раде сократится с 450 до 300, также в Конституции будет закреплено, что выборы в парламент проводятся по пропорциональной избирательной системе, а кандидаты в депутаты должны проживать в Украине не менее пяти последних лет и владеть государственным языком.

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