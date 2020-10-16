"Усилим позиции". В ОП объяснили, зачем Зеленский спрашивает о Будапештском меморандуме
В Офисе президента рассчитывают получить от украинцев мандат на то, чтобы потребовать выполнения условий Будапештского меморандума
В Офисе президента надеются усилить переговорные позиции по Донецку, Луганску и Крыму за счет поднятия вопроса о выполнении обязательств по Будапештскому меморандуму. Поэтому вопрос о меморандуме будет задан на анонсированном президентом Владимиром Зеленским всеукраинском опросе во время местных выборов, сообщает пресс-служба ОП.
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Государству нужен мандат от народа для того, чтобы обратиться к государствам-подписантам Будапештского меморандума (США, Великобритании и России) с требованием выполнить их обязательства, говорится в заявлении ОП.
У Зеленского подчеркивают, что меморандум обязывает подписантов не только не использовать против Украины ядерное оружие, но и любое другое, а также воздерживаться от угрозы применения силы и от экономического давления.
В ОП считают, что конфликт 2003 года из-за острова Тузла и так называемые газовые войны также были нарушениями Будапештского меморандума со стороны России.
Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Украине создать более прочные переговорные позиции по Донбассу и Крыму, уверены в ОП.
- 16 мая 2020 года вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Украина ждет помощи от Великобритании и США по условиям Будапештского меморандума.
- Вопрос о выполнении Будапештского меморандума будет задан избирателям во время проведения местных выборов 25 октября.
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