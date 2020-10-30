Обстрел на Донбассе. У вооруженных формирований РФ нет цели достичь мира – командующий ОС

Украина срочно созывает заседание в минской ТКГ из-за ночного обстрела гибридной армии России

У гибридной армии РФ на Донбассе нет цели достичь мира. Об этом, комментируя ночной обстрел оккупантов, в результате которого погибли двое украинских бойцов, заявил командующий объединенных сил Сергей Наев.

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"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020-го. Сегодняшние обстрелы доказывает, что противник не имеет цели достичь мира", – заявил он.

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Наев заверил: украинские военные дали адекватный ответ и заставили оккупантов вернуться к режиму тишины.

Из-за обстрела Украина созывает срочное заседание в минской ТКГ, сообщил спикер украинской делегации Алексей Арестович в Facebook.

22 июля 2020-го в Минской ТКГ согласовали новое перемирие с 27 июля.

В сентябре боевики пытались сорвать перемирие, угрожая атаковать позиции ООС под Песками. 6 сентября оккупанты убили украинского военного у села Причепиловка Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский несколько раз публично заявлял, что на Донбассе – тишина. 12 октября он сказал в интервью BBC News, что на Донбассе уже "75 дней тишины, 75 дней не стреляют". Одну боевую потерю за это время он назвал "победой".

30 октября оккупанты обстреляли позиции украинских военных у Водяного в Приазовье. Погибли двое украинских военных.

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Марк Сировой

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