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Обстрел на Донбассе. У вооруженных формирований РФ нет цели достичь мира – командующий ОС

30.10.2020, 09:00
Обстрел на Донбассе. У вооруженных формирований РФ нет цели достичь мира – командующий ОС - Фото
Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)

Украина срочно созывает заседание в минской ТКГ из-за ночного обстрела гибридной армии России

У гибридной армии РФ на Донбассе нет цели достичь мира. Об этом, комментируя ночной обстрел оккупантов, в результате которого погибли двое украинских бойцов, заявил командующий объединенных сил Сергей Наев.

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"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020-го. Сегодняшние обстрелы доказывает, что противник не имеет цели достичь мира", – заявил он.

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Наев заверил: украинские военные дали адекватный ответ и заставили оккупантов вернуться к режиму тишины.

Из-за обстрела Украина созывает срочное заседание в минской ТКГ, сообщил спикер украинской делегации Алексей Арестович в Facebook.

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Марк Сировой
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