На Донбассе погибли двое военных: оккупанты накрыли позиции ВСУ из гранатометов

Трагедия на линии фронта произошла сегодня, 30 октября

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Сегодня, 30 октября, неподалеку от поселка Водяное в Приазовье погибли двое военных: российские оккупационные войска нарушили режим перемирия и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов. Об этом сообщает сводка операции объединенных сил.

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"В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", – пишут в штабе.

Как уточнил позднее спикер украинской делегации на минских переговорах Алексей Арестович, фатальный обстрел из АГС и подствольников совершен в 00:28 ночи из временно оккупированных Пикуз. В ответ ВСУ подавили огонь противника.

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Командование сообщило о "дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск" в ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

29 и 30 октября боевики семь раз (5+2) нарушили режим прекращения огня, который в той или иной мере выдерживался с конца июля. Вчера также у Водяного боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия и РПГ: ранен военный (пулевое ранение). Также вблизи поселка Золотое-4 в Луганской области противник сбросил с коптера ВОГ-17 на позицию бойцов ООС: ранен еще один военный.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

У президента Зеленского на примерах пояснили, кого поражать в правах при деоккупации.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что украинское общество не позволит властям закончить войну на условиях России.

Евгений Пилипенко

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