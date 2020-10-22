Секретарь СНБО: Украинское общество не позволит нам закончить войну на условиях России

Алексей Данилов посетовал, что подписание Будапештского меморандума в 1994 году было ошибкой, так как "он не работает"

Если президент страны-оккупанта Владимир Путин решится на очередное вторжение регулярных войск РФ, то получит "очень мощный отпор от украинской армии", и победа все равно будет за Украиной. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время онлайн-моста Украина-США с привлечением экспертов различных площадок и мозговых центров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Данилова, у власти есть "очень большое желание, чтобы война закончилась, но только на условиях Украины".

"На других условиях мы эту войну закончить не можем, потому что украинское общество нам это не позволит. <...> Я уверен, что Украина добудет победу в этой войне, которую развязала РФ. И наша независимость будет подтверждена, потому что украинский народ никогда не сдавался. Который все свое вернет себе – и Крым, и оккупированную часть Донбасса", – подчеркнул он.

Читайте также: "Делают из мухи слона". Секретарь СНБО – об инфодиверсиях спецслужб РФ в Украине

По словам топ-чиновника, Россия выделяет "огромные деньги" на те политические силы в Украине, которые рассчитаны на пророссийский сегмент и/или русскоязычное население.

"Вы знаете, что господин (глава МИД РФ Сергей) Лавров сделал в свое время заявление, когда сказал, что они должны защищать во всем мире не россиян, а русскоязычных. Поэтому продвижение русского языка для них является доминантой не только в Украине, но и во всем мире. Они в это вкладывают большие средства", – заявил он.

Читайте также: Данилов о пандемии коронавируса: Произошла первая биологическая мировая война

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.