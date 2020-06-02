Резников: Я не вижу на сегодня угрозы полномасштабной войны с Россией

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Сейчас широкомасштабная война с Россией маловероятна, поскольку за время войны на Донбассе в Украине появилось около 350 000 подготовленных украинских воинов. Об этом сообщил в эфире программы Свобода слова на ICTV министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 000 украинских военных прошли испытание на восточном фронте. Это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня и многие европейские страны. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны на сегодняшний день быть не может. Тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет", - сказал он.

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Он также сказал, что война в Украине – это война на востоке Европы. По словам Резникова, необходимо возобновить доверие, которое было закреплено в Будапештском меморандуме.

"На самом деле война происходит не на востоке Украины, война происходит на востоке Европы. Поэтому мы и призываем и приглашаем наших западных партнеров: давайте пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку. Откровенную, честную, глядя друг другу в глаза. И будем думать, что делать дальше", - подытожил он.

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, не обладающее таким вооружением. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

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