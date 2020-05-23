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Резников: Российские курсанты-артиллеристы приезжают на Донбасс сдавать экзамены

Резников: Российские курсанты-артиллеристы приезжают на Донбасс сдавать экзамены - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео программы Свобода слова Савика Шустера)
23.05.2020, 00:34

Вице-премьер Алексей Резников сообщил, что курсанты РФ приезжают на оккупированный Донбасс учиться воевать

Российские курсанты военных училищ приезжают на оккупированную территорию Донбасса и в качестве экзамена стреляют по Украине. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, военные вооруженных сил России постоянно приезжают в ОРДЛО. 

Резников рассказал, что есть информация о том, что выпускники курсанты военных артиллерийских учебных заведений России приезжают на Донбасс сдавать экзамены.

"Они стреляют по украинской территории, им ставят зачет, они возвращаются на выпуск, приносят там присягу. То, что они приезжают в Украину и учатся воевать – это факт", – сказал Резников.

22 мая по состоянию на 19:00 вооруженные формирования России на Донбассе провели 10 обстрелов из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один военный объединенных сил получил ранение.

Читайте также: Война. Штаб ООС показал, как снайперы ФСБ стреляют по украинским военным: видео

Наталия Медведева
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