Данилов о втором государственном языке: Никакого русского не может быть

Секретарь СНБО Алексей Данилов допускает, что вторым государственным языком в Украине может быть английский

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступает против того, чтобы русский язык был вторым государственным в Украине. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

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"Вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть", - отметил Данилов.

По его словам, это должен быть английский язык, который надо изучать, начиная с детского сада. "Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - убежден Данилов.

Он также считает, что на территории временно оккупированного Донбасса - "агрессия Российской Федерации".

"Это - моя гражданская позиция, и никакого гражданского конфликта там нет, как кто-то там считает", - подчеркнул Данилов.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке.

В декабре того же года Венецианская комиссия забраковала украинский языковой закон.

забраковала В январе опрос показал, что 69% украинцев считают, что русский может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.

В феврале опрос показал, что 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% - в областях, где это поддерживает большинство населения.

В мая президент Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".

Тогда же Разумков сказал, что закон о языке нужно менять, но не уточнил, как именно, подчеркнув, что должны быть учтены интересы всех.

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Арина Толина

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