Должна ли Украина обеспечить русскоязычным обучение на русском. Опрос КМИС

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Киевский международный институт социологии провел опрос на тему, должна ли Украина обеспечивать русскоязычным обучение на русском языке.

33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины. 40% считают, что такое право должно быть у русскоязычных в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины, 24% респондентов - что государство не должно обеспечивать такого права.

Кроме того, 37% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины, еще 31% - что в тех областях, где большинство населения этого желает, но не по всей территории Украины, 28% респондентов - что государство не должно обеспечивать такого права.

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Иллюстрация: КМИС

Опрос проводился с 21 по 25 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, всего было сделано 1 500 интервью людей от 18 лет. В выборку не включены территории, которые временно не контролируются властью Украины. Погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

В соответствии с опросом фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова в декабре 2019 года, т олько 12% украинцев считают, что русский язык должен стать государственным наряду с украинским.

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