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Украинцы против русского языка как государственного: опрос

Украинцы против русского языка как государственного: опрос - Фото
Фото: pixabay.com
21.01.2020, 12:52

Отношение к статусу русского языка сильно различается по регионам

Только 12% украинцев считают, что русский язык должен стать государственным наряду с украинским. Об этом говорят данные опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы совместно с Центром Разумкова в декабре 2019 года.

Большинство украинцев, 69%, считает, что русский может свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным языком. 15% поддержали статус русского как официального в отдельных регионах страны.

При этом востоке Украины за русский как государственный выступают 31%, на юге - 14%, в центре - 4%, и всего 1% на западе.

Русский как официальный язык в некоторых регионах готовы поддержать 24% на востоке, 27% на юге, 12% в центре и 4% на западе Украины.

Опрос проведен с 13 по 18 декабря 2019 года, во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий. Опрошено 2017 человек возрастом от 18 лет. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.

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опрос украинский язык русский язык центр Разумкова фонд демократические инициативы
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