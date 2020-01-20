Новосад рассказала, как русские школы перейдут на украинский

Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации для перехода на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, идет подготовка к тому, чтобы с сентября, где обучение проходило на русском, с пятого класса перешли на украинский язык. При этом родной язык и литература по-прежнему будут преподаваться на русском, сохранится он и в начальной школе. Так же министр отметила возможность факультативов и внеклассного обучения.

Для учителей планируется создать летнюю школу, чтобы они могли к сентябрю улучшить знания государственного языка.

По словам Новосад, первый год будет адаптационным, по его итогам предполагается оценить, как прошел переход на украинский и, возможно, откорректировать учебные программы.