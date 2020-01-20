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Новосад рассказала, как русские школы перейдут на украинский

Новосад рассказала, как русские школы перейдут на украинский - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.01.2020, 11:07

По словам министра, первый год будет адаптационным

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации для перехода на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, идет подготовка к тому, чтобы с сентября, где обучение проходило на русском, с пятого класса перешли на украинский язык. При этом родной язык и литература по-прежнему будут преподаваться на русском, сохранится он и в начальной школе. Так же министр отметила возможность факультативов и внеклассного обучения.

Для учителей планируется создать летнюю школу, чтобы они могли к сентябрю улучшить знания государственного языка.

По словам Новосад, первый год будет адаптационным, по его итогам предполагается оценить, как прошел переход на украинский и, возможно, откорректировать учебные программы.

  • 16 января Рада приняла новый закон об общем среднем образовании.
  • Согласно закону, в школах введут три модели изучения украинского языка.
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образование школа украинский язык русский язык Анна Новосад
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