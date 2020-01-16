Рада приняла новый закон об общем среднем образовании

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Новый закон о полном общем среднем образовании приняла сегодня Верховная Рада.

"За" проголосовали 327 депутатов, закон поддержали все фракции, кроме ОПЗЖ.

Закон предполагает введение педагогической интернатуры, заключение контрактов для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания профильной старшей школы, возможность для учеников выбирать образовательную траекторию и финансовую автономию школ, гарантирует отсутствие каких-либо конкурсов при поступлении в начальную школу, сообщает Министерство образования.

3 декабря стали известны результаты Украины в международном исследовании школьного образования PISA.

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