Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада приняла новый закон об общем среднем образовании

Рада приняла новый закон об общем среднем образовании - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
16.01.2020, 11:30

Реформу поддержали 327 нардепов

Новый закон о полном общем среднем образовании приняла сегодня Верховная Рада.

"За" проголосовали 327 депутатов, закон поддержали все фракции, кроме ОПЗЖ.

Закон предполагает введение педагогической интернатуры, заключение контрактов для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания профильной старшей школы, возможность для учеников выбирать образовательную траекторию и финансовую автономию школ, гарантирует отсутствие каких-либо конкурсов при поступлении в начальную школу, сообщает Министерство образования.

  • 3 декабря стали известны результаты Украины в международном исследовании школьного образования PISA.

Читайте также: Садись, три! Все говорят, что Украина провалила тест PISA. Разбор

Напишите нам
верховная рада образование школа
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 