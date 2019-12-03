Международное исследование вынесло вердикт образованию в Украине

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Украинские школьники по уровню подготовки оказались чуть ниже среднего уровня из 79 стран, принявших участие в международном исследовании качества образования PISA-2018 (Programme for International Student Assessment). Об этом сообщает DW. Национальный отчет можно прочитать на сайте Центра оценки качества образования.

В исследовании приняли участие 15-летние школьники, сдававшие тест по чтению, математике и естественным наукам.

Результат Украины - в среднем 466 баллов из 1000 возможных по компетенции чтения (средний рейтинг среди участников 489), 453 по математике (средний рейтинг 492) и 469 по естественным наукам (средний рейтинг 491). Близкие результаты показала Турция (466, 454, 468 баллов соответственно). Лидер рейтинга по всем трем направлениям - Китай (555, 591 и 590 баллов), правда, в КНР исследование проводилось не по всей стране, а только в четырех провинциях.

Результаты Украины по сравнению с референтными странами:

Украина приняла участие в исследовании в первый раз.