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В Минобразования назвали условия приема в вузы на 2020 год

В Минобразования назвали условия приема в вузы на 2020 год - Фото
Фото: LIGA.net
25.10.2019, 18:08

Обучение по двум или более специальностям за счет государственного или местного бюджетов не допускается

Министерство образования и науки утвердило условия приема в высшие учебные заведения на 2020 год. Соответствующий документ опубликован на сайте Минобразования.

"Поступающие на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования допускаются к отбору на бюджетный (региональный) заказ, могут быть рекомендованы или переведены на такие места при наличии конкурсного балла не менее 125", - говорится в условиях.

Для медицинских специальностей минимальный конкурсный балл для второго и третьего конкурсных предметов составляет не менее 150 баллов; для специальности фармация, промышленная фармация - 130 баллов; для юридических специальностей, международных отношений и публичного права и администрирования - 140 баллов.

Также условиями предусматривается возможность обучения одновременно по нескольким образовательным программам, а также в нескольких учебных заведениях. В то же время, не допускается обучение по двум или более специальностям за счет государственного или местного бюджетов.

В 2020 году будут приниматься сертификаты ВНО 2017, 2018, 2019 и 2020 годов, кроме оценок по иностранным языкам.

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