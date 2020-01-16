В школах введут три модели изучения украинского языка

Школа (фото - depositphotos.com)

Три модели изучения украинского языка в школах предлагает новый закон о полном общем среднем образовании, принятый сегодня Верховной Радой, сообщает Министерство образования.

Для коренных народов Украины, которые не проживают в своей языковой среде и не имеют государства, которое защищает и развивает их язык, предусмотрено обучение на родном языке с первого по 11 (12) класс наряду с изучением украинского. Речь идет в первую очередь о крымских татарах, подчеркивает МОН.

Вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, чей язык принадлежит к языкам Европейского союза. Основным вариантом для них станет обучение на родном языке в начальной школе; в пятом классе не менее 20% обучения должно идти на украинском с постепенным увеличением объема преподавания на украинском до 40% к девятому классу; в старшей школе не менее 60% обучения должно идти на государственном языке.

Третья модель предлагается для остальных национальных общин Украины, она касается меньшинств, язык которых принадлежит к одной языковой семье с украинским, или которые проживают преимущественно в среде своего языка (русского). Для них начальная школа будет на языке меньшинства с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% обучения должно идти на украинском.

В МОН подчеркнули, что эти положения закона являются результатом детализации положений закона об образовании, они были написаны по результатам консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В тот же день Конституционный суд на закрытом заседании признал конституционной языковую статью закона об образовании.

3 октября министр образования Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский

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