Украинцы считают, что язык - атрибут независимости: опрос

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Большинство опрошенных украинцев (81%) считает, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Из них с этим утверждением безусловно согласны 55%, 26% - скорее согласны. Так считают во всех регионах Украины: в западном (95%), центральном (86%), южном (71%), восточном (64%).

Фото: dif.org.ua

Кроме того, большинство граждан (79%) считают, что в украинских СМИ по крайней мере половина наполнения должно быть на украинском языке (53% согласны с этим безусловно и еще 26% - скорее да), причем эта мысль преобладает во всех регионах: западном (96%), центральном (82%), восточном (66%), южном (63%).

Фото: dif.org.ua

Опрос проводили с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и ОРДЛО среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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