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Штрафы за нарушение закона о языке. Омбудсмен назвала суммы

Штрафы за нарушение закона о языке. Омбудсмен назвала суммы - Фото
Татьяна Монахова (скриншот видео Кабмина)
10.12.2019, 16:05

Татьяна Монахова заверяет: никого не будут заставлять использовать украинский в частном общении

Сумма штрафов за нарушение закона о языке составит от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3 400 до 11 900 гривень). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила языковой омбудсмен Татьяна Монахова.

Она добавила, что штрафовать начнут через два-три года и подчеркнула: закон о языке распространяется лишь на публичную сферу.

"На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма или стихи, сообщения в соцсетях - это личный выбор человека. Однако, когда он выступает как гражданин, и обращается к государству: "Защити меня, научи меня, вылечи меня, дай мне работу", то государство требует использовать государственный язык", - объяснила она.

  • Ранее Венецианская комиссия забраковала украинский языковой закон.

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языковой закон штраф язык украинский язык Татьяна Монахова
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