Венецианская комиссия забраковала закон о языке. Что с ним не так

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио (фото - ЕРА)

Закон Украины о государственном языке не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств. Об этом говорится в выводах Венецианской комиссии.

Для обеспечения баланса, считают в комиссии, Украина должна принять закон о национальных меньшинствах, а пока этого не случилось, перенести выполнение норм закона о языке, которые уже действуют.

В частности, комиссия рекомендует продлить переходный период внедрения положений закона об образовании не только для студентов, чьи родные языки являются официальными языками ЕС, но и для тех, чьи родные языки не являются таковыми, включая русский.

Комиссия считает, что Украина должна внести в закон о языке следующие изменения:

- отменить механизм подачи жалоб и введения санкций или по крайней мере ограничить его использование только публичной сферой и в самых крайних случаях;

- отменить статью, которая устанавливает ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах;

- снизить квотные требования к контенту на украинском языке;

- разрешить физическим лицам использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах;

- возможность распространения материалов предвыборной агитации на других языках, кроме украинского, не должно ограничиваться районами компактного проживания меньшинств;

- предусмотреть четкие исключения по использованию других языков, кроме украинского, в чрезвычайных ситуациях (например, в общении со спасательными службами);

- отменить требование, согласно которому печатные СМИ должны выходить на языке меньшинств с одновременной версией на украинском языке,

- пересмотреть положение о том, как все географические названия и топонимы должны быть исключительно на украинском языке.

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