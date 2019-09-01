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Зеленский cказал, будет ли пересмотрен закон об украинском языке

Зеленский cказал, будет ли пересмотрен закон об украинском языке - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.09.2019, 10:16

Президент прокомментировал возможность пересмотра закона об украинском языке

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости принятия закона о нацменьшинствах. Об этом он сказал в интервью актеру Станиславу Боклану на телеканале 1+1, где он отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон об украинском языке, Зеленский сказал: "Очень сложный вопрос. Каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера и ... И достаточно - армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права".

"Если человек изучает украинский язык, он для него не родной, но он пытается его знать, но для него родной язык татарский, русский венгерский, какая разница. И дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки. А если человек работал 40-50 лет на эту страну. Если так было, и он работал в Украине, когда та была еще в составе СССР. Он, что не такой человек, что-то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал", - подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский закон об украинском языке закон о нацменьшинствах
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