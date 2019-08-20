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Верховный суд подтвердил запрет на "русскоязычный культпродукт"

Верховный суд подтвердил запрет на "русскоязычный культпродукт" - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
20.08.2019, 09:12

Верховный суд отменил решения судов низшей инстанции и вернул силу запрету на "русскоязычный культурный продукт", принятый Львовским облсоветом

15 августа Верховный суд признал законным запрет на "русскоязычный культурный продукт", введенный 18 сентября 2018 года во Львовской области. Об этом в Facebook сообщил Сергей Иванов-Малявин, один из истцов, оспоривших законность моратория.

Как следует из решения, которое опубликовано в едином госреестре судебных решений, Верховный суд счел, что введенный Львовским облсоветом мораторий не нарушает прав истцов. Суд посчитал, что "материалы дела не содержат никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о применении или хотя бы возможном применении спорного решения ответчика в правоотношениях, в которых принимают участие истцы... истцы не претерпели ни одного вмешательства в свои права вследствие принятия спорного решения".

Основываясь на этом, Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и вернул силу мораторию на "русскоязычный культурный продукт".

Иванов-Малявин прокомментировал LIGA.net свою позицию в отношении моратория. Он сообщил, что целью иска была борьба именно с такой практикой Верховного суда, когда право не считается нарушенным, пока "плохой закон" не применен в отношении конкретного лица.

"На деле это развязывает руки местному законотворчеству, которое ликвидирует конституционные гарантии в отдельных регионах. По сути власть попустительствует разрушению единого конституционного поля", - заявил истец.

Сейчас он обдумывает дальнейшие юридические шаги. "Я с самого начала пытался избежать естественной политизации и хайпа вокруг этого иска. Я хочу отменить мораторий и восстановить действие Конституции - и только. Между тем, каждое такое решение провоцирует именно хайп и размежевание", - сказал он.

  • 18 сентября 2018 года мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории Львовской области был введен Львовским облсоветом. Он должен действовать "до момента полного прекращения оккупации территории Украины".
  • 20 сентября 2018 года посол Канады в Украине Роман Ващук резко осудил решение Львовского облсовета о моратории.
  • Позже такой мораторий поддержали в ТернопольскойЖитомирской и Ивано-Франковской областях.

 

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верховный суд мораторий русский язык культурный продукт
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