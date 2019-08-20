Верховный суд подтвердил запрет на "русскоязычный культпродукт"

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

15 августа Верховный суд признал законным запрет на "русскоязычный культурный продукт", введенный 18 сентября 2018 года во Львовской области. Об этом в Facebook сообщил Сергей Иванов-Малявин, один из истцов, оспоривших законность моратория.

Как следует из решения, которое опубликовано в едином госреестре судебных решений, Верховный суд счел, что введенный Львовским облсоветом мораторий не нарушает прав истцов. Суд посчитал, что "материалы дела не содержат никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о применении или хотя бы возможном применении спорного решения ответчика в правоотношениях, в которых принимают участие истцы... истцы не претерпели ни одного вмешательства в свои права вследствие принятия спорного решения".

Основываясь на этом, Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и вернул силу мораторию на "русскоязычный культурный продукт".

Иванов-Малявин прокомментировал LIGA.net свою позицию в отношении моратория. Он сообщил, что целью иска была борьба именно с такой практикой Верховного суда, когда право не считается нарушенным, пока "плохой закон" не применен в отношении конкретного лица.

"На деле это развязывает руки местному законотворчеству, которое ликвидирует конституционные гарантии в отдельных регионах. По сути власть попустительствует разрушению единого конституционного поля", - заявил истец.

Сейчас он обдумывает дальнейшие юридические шаги. "Я с самого начала пытался избежать естественной политизации и хайпа вокруг этого иска. Я хочу отменить мораторий и восстановить действие Конституции - и только. Между тем, каждое такое решение провоцирует именно хайп и размежевание", - сказал он.