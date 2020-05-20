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Зеленский об "ущемлении прав" русскоязычных: Вопрос о языке в Украине не стоит

Зеленский об "ущемлении прав" русскоязычных: Вопрос о языке в Украине не стоит - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
20.05.2020, 14:05

Президент Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос, будет ли пересматривать закон о языке, но считает, что квоты в СМИ нужно пересмотреть

Вопрос языка в Украине не стоит, он является искусственным, считает президент Владимир ЗеленскийОб этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

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В ответ на вопрос о якобы ущемлении прав русскоязычных Зеленский ответил, что в Украине в силу истории и географического расположения много разных меньшинств, и нужно защищать право каждого из них знать родной язык. В то же время, все должны знать украинский, подчеркнул президент.

Прямого ответа на вопрос, собирается ли он пересматривать закон о функционировании государственного языка, Зеленский не дал. Он остановился на вопросе о квотировании языка в СМИ и заявил, что оно должно быть справедливым.

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"Не мы их (квоты - ред.) вводили, думаю, там логика есть, но некоторые очень важные детали утрачены. Несправедливости быть не должно", - заявил президент.

По мнению Зеленского, с квотами нужно навести порядок, он предложил привлечь СМИ для обсуждения вопроса.

  • 24 апреля 2019 года был принят закон о государственном языке.
  • 21 января был опубликован опрос Деминициатив и Центра Разумкова, по которому 69% украинцев считают, что русский может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.
  • По опубликованному 27 февраля опросу КМИС, 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% - в областях, где это поддерживает большинство населения.

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Денис Юдин
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