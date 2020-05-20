Зеленский об "ущемлении прав" русскоязычных: Вопрос о языке в Украине не стоит

Вопрос языка в Украине не стоит, он является искусственным, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
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В ответ на вопрос о якобы ущемлении прав русскоязычных Зеленский ответил, что в Украине в силу истории и географического расположения много разных меньшинств, и нужно защищать право каждого из них знать родной язык. В то же время, все должны знать украинский, подчеркнул президент.
Прямого ответа на вопрос, собирается ли он пересматривать закон о функционировании государственного языка, Зеленский не дал. Он остановился на вопросе о квотировании языка в СМИ и заявил, что оно должно быть справедливым.
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"Не мы их (квоты - ред.) вводили, думаю, там логика есть, но некоторые очень важные детали утрачены. Несправедливости быть не должно", - заявил президент.
По мнению Зеленского, с квотами нужно навести порядок, он предложил привлечь СМИ для обсуждения вопроса.
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