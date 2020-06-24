Разумков намекнул, как могут переписать языковой закон

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в языковой закон прошлая власть заложила условия, которые "выступают в качестве кнута". По его мнению, там нужно прописывать условия, которые "давали бы украинскому языку возможность развиваться". Об этом он заявил в эфире Українського радіо.

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Например, говорит он, нужно создавать условия для создания контента на украинском языке: "Речь идет о бонусах, в частности, налоговых".

Кроме того, Разумков считает, что уполномоченные по защите государственного языка не добавят обществу консолидации, если будут действовать по нынешнему закону: "Если мы говорим об омбудсмене, давайте, чтобы он защищал интересы всех граждан Украины. Так, как это делают народные депутаты, президент, правительство. И я думаю, что и языковые омбудсмены должны так действовать также".

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По словам спикера парламента, к тому, что единственным госязыком в Украине является украинский, "вопросов ни у кого нет".

"Но если мы говорим о соответствии Конституции, если мы движемся в Европу, мы должны обеспечить и учесть интересы всех граждан Украины. Без исключения. Сегодня вопрос языка поднимается исключительно политиками. Люди друг друга понимают достаточно неплохо", - пояснил он.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке.

В декабре того же года Венецианская комиссия забраковала украинский языковой закон.

забраковала В январе опрос показал, что 69% украинцев считают, что русский может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.

В феврале опрос показал, что 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% - в областях, где это поддерживает большинство населения.

В мая президент Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".

Тогда же Разумков сказал, что закон о языке нужно менять, но не уточнил, как именно, подчеркнув, что должны быть учтены интересы всех.

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