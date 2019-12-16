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Языковой омбудсмен сказала, будут ли преследовать за суржик и мат

Языковой омбудсмен сказала, будут ли преследовать за суржик и мат - Фото
Татьяна Монахова (скриншот видео Кабмина)
16.12.2019, 20:21

Офис омбудсмена пропишет "алгоритм, критерий того, это намеренно сделано или это искусство"

В защите украинского языка от публичного унижения или оскорбления санкции языкового омбудсмена не будут распространятся на произведения искусства. Об этом Татьяна Монахова заявила в интервью Укринформу.

По ее словам, в офисе языкового омудсмена будет создан юридический отдел, который вместе с лингвистами-экспертами пропишет "алгоритм, критерий того, это намеренно сделано или это искусство".

Монахова отметила, что в Украине есть писатели-постмодернисты, которые используют в своих произведениях суржик или инвективную лексику (так называемый язык вражды, - ред.).

"Скажем, если Сергей Жадан пишет стихотворение, и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он художник, он так видит. Но другое дело - если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык - это никакой не язык, это диалект какой-то другого языка…" – сказала Монахова.

"Не бойтесь, если вы написали стихотворения с суржиком, что вы таким образом нарушили закон… Я бы советовала не паниковать, наконец, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику позволено все", - добавила она.

Ранее Монахова заявила, что сумма штрафов за нарушение закона о языке составит от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3 400 до 11 900 гривень).

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омбудсмен язык литература искусство Татьяна Монахова
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