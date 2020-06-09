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Новый министр культуры о языке: Надо слышать и другую точку зрения

Новый министр культуры о языке: Надо слышать и другую точку зрения - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
09.06.2020, 12:24

Александр Ткаченко призвал не политизировать вопрос о языке и высказался за то, чтобы украинские фильмы и сериалы выходили на украинском

Слышать другую точку зрения и не политизировать вопрос о языке призвал министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

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По словам Ткаченко, еще до кризиса с коронавирусом было объявлено о проведении национальных круглых столов с учеными о чувствительных вопросах. "Среди ученых, не политиков", - подчеркнул министр и призвал дождаться начала диалога, и не политизировать процесс.

"Для меня важно, чтобы слышали и другую точку зрения, которая существует. Потому что ее также высказывают украинцы", - заявил он.

Говоря о языке фильмов и сериалов, Ткаченко подчеркнул, что, по его мнению, украинский продукт должен быть в первую очередь на украинском языке.

  • 24 апреля 2019 года был принят закон о государственном языке.
  • 21 января был опубликован опрос Деминициатив и Центра Разумкова, по которому 69% украинцев считают, что русский может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.
  • По опубликованному 27 февраля опросу КМИС, 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% - в областях, где это поддерживает большинство населения.
  • 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".
  • 27 мая спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке нужно менять, но не уточнил, как именно, подчеркнув, что должны быть учтены интересы всех.
Денис Юдин
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