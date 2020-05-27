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Разумков заявил, что закон о языке нужно менять

Разумков заявил, что закон о языке нужно менять - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
27.05.2020, 12:25

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, во фракции Слуга народа есть противоположные позиции по вопросу о языке, большинство - центристы

Закон о языке нужно менять, но в Слуге народа нет единой позиции по этому вопросу. Об этом в интервью Главкому рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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По словам Разумкова, проблемы с языковым законом, в частности, в вопросе квот на телевидении и радио, есть, и они до сих пор не урегулированы. Он подчеркнул, что в Украине много людей говорят на разных языках, и должны быть учтены интересы всех.

Разумков заявил, что политики стараются "заработать баллы" на языковом вопросе и не только, и без такого желания было бы снято много проблем.

На вопрос о том, считает ли он, что закон о языке должен быть изменен, спикер Рады ответил утвердительно. В то же время он уточнил, что в повестке дня ближайших недель работы парламента законопроектов по этому вопросу нет.

Во фракции Слуга народа, по словам Разумкова, встречаются как радикально настроенные на защиту украинского языка, так и те, кто будет занимать противоположную позицию. В то же время, он считает, что большинство будет придерживаться центристской позиции, не уточнив, в чем она заключается.

  • 24 апреля 2019 года был принят закон о государственном языке.
  • 21 января был опубликован опрос Деминициатив и Центра Разумкова, по которому 69% украинцев считают, что русский может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.
  • По опубликованному 27 февраля опросу КМИС, 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% - в областях, где это поддерживает большинство населения.
  • 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".
Денис Юдин
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Слуга народа закон о языке Дмитрий Разумков
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