Разумков заявил, что закон о языке нужно менять

Закон о языке нужно менять, но в Слуге народа нет единой позиции по этому вопросу. Об этом в интервью Главкому рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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По словам Разумкова, проблемы с языковым законом, в частности, в вопросе квот на телевидении и радио, есть, и они до сих пор не урегулированы. Он подчеркнул, что в Украине много людей говорят на разных языках, и должны быть учтены интересы всех.
Разумков заявил, что политики стараются "заработать баллы" на языковом вопросе и не только, и без такого желания было бы снято много проблем.
На вопрос о том, считает ли он, что закон о языке должен быть изменен, спикер Рады ответил утвердительно. В то же время он уточнил, что в повестке дня ближайших недель работы парламента законопроектов по этому вопросу нет.
Во фракции Слуга народа, по словам Разумкова, встречаются как радикально настроенные на защиту украинского языка, так и те, кто будет занимать противоположную позицию. В то же время, он считает, что большинство будет придерживаться центристской позиции, не уточнив, в чем она заключается.