В Украине появился языковой омбудсмен

27 ноября Кабинет министров утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.
Монахова родилась в 1980 году в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педуниверситет им. Сухомлинского по специальности "учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию. Сейчас - заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).
Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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