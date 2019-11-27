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В Украине появился языковой омбудсмен

В Украине появился языковой омбудсмен - Фото
Татьяна Монахова (Фото - скриншот из видео Николаевские Известия - Youtube)
27.11.2019, 18:07

Новоназначенная Татьяна Монахова - завкафедрой журналистики Черноморского университета

27 ноября Кабинет министров утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

Монахова родилась в 1980 году в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педуниверситет им. Сухомлинского по специальности "учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию. Сейчас - заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

  • 18 ноября Министерство юстиции предложило кандидатуру Монаховой на должность языкового омбудсмена, ранее ее кандидатуру на эту должность предложило Министерство культуры.
  • С полуночи 16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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языковой закон языковой омбудсмен Татьяна Монахова
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