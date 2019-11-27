В Украине появился языковой омбудсмен

Татьяна Монахова (Фото - скриншот из видео Николаевские Известия - Youtube)

27 ноября Кабинет министров утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

Монахова родилась в 1980 году в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педуниверситет им. Сухомлинского по специальности "учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию. Сейчас - заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

18 ноября Министерство юстиции предложило кандидатуру Монаховой на должность языкового омбудсмена, ранее ее кандидатуру на эту должность предложило Министерство культуры.

на должность языкового омбудсмена, ранее ее кандидатуру на эту должность предложило Министерство культуры. С полуночи 16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Читайте также: Тема дня. Что закон о языке изменит в жизни Украины