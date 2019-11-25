Минюст определился с кандидатурой языкового омбудсмена

Татьяна Монахова (Фото: скриншот из видео Николаевские Известия/Youtube)

Министерство юстиции 18 ноября предложило Кабинету министров на должность языкового омбудсмена кандидатуру Татьяны Монаховой. Об этом сообщает Цензор.нет.

Ранее кандидатуру Монаховой на эту должность предложило Министерство культуры. Согласно закону, свои кандидатуры Кабмину предлагают омбудсмен по правам человека, Минкульт и Минюст. Таким образом, на должность омбудсмена претендуют два кандидата: ранее предложенный омбудсменом по правам человека Тарас Креминь и Монахова от Минкульта и Минюста.

Креминь - один из авторов закона об украинском языке, депутат Рады VIII созыва, был главой подкомитета по образованию комитета Рады по вопросам науки и образования.

Монахова - доктор филологических наук, автор более 40 научных публикаций, заведующая кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

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