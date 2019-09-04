Денисова подала кандидата на должность языкового омбудсмена

Тарас Креминь (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

Комиссия секретариата омбудсмена Людмилы Денисовой выбрала своего кандидата на должность уполномоченного по защите государственного языка. Им стал один из авторов закона об украинском языке, депутат восьмого созыва Тарас Креминь. Об этом Денисова сообщила в своем Facebook.

Всего было 14 кандидатов, к конкурсу допустили 11 из них.

Комиссия отдала свое предпочтение Тарасу Креминю. Далее Денисова должна подать кандидатуру в Кабмин.

Бывший депутат от Народного фронта Креминь является соавтором закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В Раде прошлого созыва Креминь был главой подкомитета по образованию комитета Рады по вопросам науки и образования.

По образованию Креминь – учитель украинского языка и литературы. 10 лет проработал на кафедре литературы Николаевского национального университета имени Сухомлинского.

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