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19.07.2019, 14:14

В Украине появился первый образовательный омбудсмен: чем займется

В Украине появился первый образовательный омбудсмен: чем займется - Фото
Сергей Горбачев (фото - НВ)

Сергей Горбачев, избранный на должность образовательного омбудсмена, рассказал о своих обязанностях на этом посту

Основным направлением  деятельности избранного образовательного омбудсмена Сергея Горбачева станет защита прав участников образовательного процесса: учащихся средних и высших образовательных учреждений, преподавателей в школах и ВУЗах, а также родителей (если речь идет о несовершеннолетних учениках). Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

Горбачев отметил, что офис образовательного омбудсмена будет состоять из 15 сотрудников.

"Определенные кандидатуры уже есть (на должности работников Офиса, - ред.), есть уже люди, с которыми мы готовимся, работаем над подготовкой организационной, так как сейчас еще ничего нет: нет ни помещения, ни каких-то внутренних документов, регулирующих нашу работу. Но люди есть", - сказал Горбачев.

Он допустил, что Офис образовательного омбудсмена будет привлекать советников в разных регионах Украины.

12 июля в Украине появился первый образовательный омбудсмен. Эту должность займет директор специализированной школы № 148 города Киева Горбачев. В  настоящий момент ожидает официального назначения на эту должность.

5 октября 2018 года Горбачев в комментарии LIGA.net заявлял, что "ситуация с уровнем вакцинации, которая должна обеспечить коллективный иммунитет общества, буквально трагична".

"Мы в одном шаге от эпидемий опасных инфекционных заболеваний. Антивакцинальная истерия, которую ради рейтингов охотно распространяет безответственная и невежественная желтая пресса, уже подвела нас к крайне опасной черте", - отмечал он.


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Теги: сергей горбачев, образовательный омбудсмен
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