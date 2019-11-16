Минкульт предложил кандидатуру языкового омбудсмена

Татьяна Монахова (Фото: скриншот из видео Николаевские Известия/Youtube)

Кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка от министерства культуры стала заведующая кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяна Монахова, сообщает пресс-служба министерства.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. Доктор филологических наук, автор более 40 научных публикаций.

Согласно закону, свои кандидатуры Кабмину предлагают омбудсмен по правам человека, Минкульт и Минюст.

В сентябре Кабмину была предложена кандидатура языкового омбудсмена от уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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