Минкульт предложил кандидатуру языкового омбудсмена

Кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка от министерства культуры стала заведующая кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяна Монахова, сообщает пресс-служба министерства.
Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. Доктор филологических наук, автор более 40 научных публикаций.
Согласно закону, свои кандидатуры Кабмину предлагают омбудсмен по правам человека, Минкульт и Минюст.
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