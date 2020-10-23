Нардеп "Шайтан" попал на Донбассе под обстрел и увидел, что перемирие не соблюдается

Депутат от Слуги народа Алексей Леонов после визита в зону ООС считает, что "теперь мы точно знаем, какие существуют проблемы в зоне боевых действий"

Нардеп Алексей Леонов, который по призыву президента Владимира Зеленского вместе с сотней коллег из Слуги народа отправился на день на линию разграничения огня на Донбассе, пишет в Facebook, что оккупанты ежедневно нарушают перемирие. Около 10 дней назад он писал, что глава государства "выполнил обещание в начале каденции о прекращении огня".

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Одесский нардеп рассказал, что по прибытию в зону ООС они разделились на группы по 10 человек. Сам он попал в 54-ю бригаду ВСУ, "отправился в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров)" и провел ночь с военными на позиции.

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"За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда: два раза из подствольного гранатомета и два раза из РПГ. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно", – сообщил Леонов, на бронежилете которого (вероятно, не своем) был позывной "Шайтан".

Уже несколько дней в ежедневной сводке ООС не пишут, что огонь противника "был неприцельным, не нес опасности, и потому наши войска огонь в ответ не открывали".

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Евгений Пилипенко

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