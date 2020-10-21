Слуги народа на два дня уехали на Донбасс: группы нардепов будут растянуты по линии фронта

Около 100 депутатов из Слуги народа поехали на два дня на Донбасс – там они пообщаются не только с военными, но и гражданскими

21 октября около 100 народных депутатов Слуги народа выехали с рабочей поездкой на Донбасс, они пробудут там два дня. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук в комментарии Укринформу.

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"Когда мы приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 людей, и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области", – заявила нардеп.

Кравчук уточнила, что во время поездки депутаты смогут пообщаться не только с военными, но и с гражданскими в тех населенных пунктах, около которых дислоцируются бригады. Результаты поездки на Донбасс затем планируется обсудить на заседании фракции в Киеве.

"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья – болеют или недавно переболели, или же заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", – объяснила Кравчук, почему фракция поехала на Донбасс не полным составом.

20 октября Резников заявил, что в минской ТКГ не может быть достигнут мир, ведь на нем проходят консультации по задачам, которые определяет нормандская четверка.

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Владислав Сердюк

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