Кравчук оценил саммит Украина–ЕС через призму Донбасса и назвал "важное" отличие от былых

ЕС перестал говорить о "двусторонней ответственности" РФ и Украины за происходящее на востоке. Теперь акценты стали четче, считает первый президент

На прошедшем 6 октября саммите Украина-ЕС в Брюсселе четко обозначили, кто несет ответственность за войну на Донбассе: сейчас в заявлениях еврочиновников – только РФ. Об этом, комментируя итоги 22-го саммита, сказал Радио Свобода первый президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

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"Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается: односторонняя ответственность (России). Это очень важно", – сказал он.

Первый президент считает, что сейчас европейские лидеры и Европа в целом "с большим пониманием и анализом относятся к Украине", "более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрят на Украину".

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По словам Кравчука, прогресс также в том, что "подтверждено с развитым толкованием" такие вещи, как экономические связи, как безвизовый режим, промышленный безвиз и кибербезопасность, "то есть вещи, которые раньше даже не ставились в подобные документы".

При этом первый президент увидел и "серьезные замечания" к власти Украины, "прямо сказано, а не намек" – о борьбе с коррупцией, судебной реформе и реформах в медицине/социальной сфере.

6 октября 2020-го на 22-м саммите Украина–ЕС Брюссель и Киев подписали соглашения о финансировании на сумму 390 млн евро на реализацию пяти программ.

После саммита президент Зеленский заявил, что безвизу ничего не угрожает.

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Евгений Пилипенко

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