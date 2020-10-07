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Украина движется к полноправному членству в Европейском Союзе – Зеленский

07.10.2020, 21:16
Украина движется к полноправному членству в Европейском Союзе – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

По словам президента, Украина переросла действующее Соглашение об ассоциации с ЕС и стремится к его обновлению

Украина уверенно идет в полноправному членству в Европейском Союзе. Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский по итогам саммита Украина – ЕС.

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"Ничто старое не вернется. Потому что мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе. И это является главным итогом встреч в Брюсселе. Членство не как самоцель, а как признание наших ценностей", – написал прездент. 

Зеленский подчеркнул, что Украина переросла действующее Соглашение об ассоциации и стремится к его обновлению – "к большим амбициям и глубине".

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Наталия Медведева
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