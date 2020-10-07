Украина движется к полноправному членству в Европейском Союзе – Зеленский

По словам президента, Украина переросла действующее Соглашение об ассоциации с ЕС и стремится к его обновлению

Украина уверенно идет в полноправному членству в Европейском Союзе. Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский по итогам саммита Украина – ЕС.

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"Ничто старое не вернется. Потому что мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе. И это является главным итогом встреч в Брюсселе. Членство не как самоцель, а как признание наших ценностей", – написал прездент.

Зеленский подчеркнул, что Украина переросла действующее Соглашение об ассоциации и стремится к его обновлению – "к большим амбициям и глубине".

6 октября в рамках 22-го Саммита Украина–ЕС Европейский союз и Украина подписали соглашения о финансировании на сумму 390 млн евро на реализацию пяти программ.

После завершения саммита Зеленский заявил, что безвизовому режиму между Украиной и ЕС ничего не угрожает.

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Наталия Медведева

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