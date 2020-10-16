Кривонос: Путин вынужден считаться с армией Украины, потому что боится потока гробов в РФ

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что РФ боится воевать против Украины, а потому их задача – дестабилизация ситуации внутри страны

Президент России Владимир Путин вынужден считаться с украинской армией, ведь если применить ВС РФ для полномасштабной агрессии против Украины, он потеряет много людей, что значительно снизит его рейтинг внутри страны. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос в интервью Обозревателю.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению Кривоноса, для РФ не является проблемой начать полномасштабную агрессию против Украины, но тогда их ВС получат "огромное количество потерь": "Это поток гробов, которые пойдут в РФ. Вспомним 1994-1996 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого".

"Конечно (Путин вынужден считаться с украинской армией – ред). Он понимает, что для достижения своей цели, если он будет применять свои ВС, он потеряет много своих людей. И это значительно снизит его рейтинг внутри страны", – заявил замсекретаря СНБО.

Кривонос считает, что задача РФ сделать так, чтобы украинцы "сами себя внутри дестабилизировали", а Кремль затем мог использовать это в качестве предлога для отмены международных антироссийских санкций.

25 августа Кривонос прокомментировал усиление санкций против РФ за оккупацию Крыма, заявив, что они "или отдадут полуостров, или останутся без штанов".

Читайте также: "НАТО дает сигнал Украине. Россияне психуют". Интервью Сергея Кривоноса – за минуту

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.